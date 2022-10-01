«У меня не было тонны работы». Вратарь «Вашингтона» Кемпер высказался о дебюте за клуб

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Дарси Кемпер поделился эмоциями после дебютного матча за «столичных» в рамках предсезонной подготовки с «Детройт Ред Уингз» (2:0).
«Было просто приятно снова почувствовать игру. Первая настоящая встреча с этой командой для меня. Мне понравилась структура, с которой мы играли сегодня. Мы сыграли жёстко, и у меня не было тонны работы, но приятно вернуться на лёд наверняка», — приводит слова Кемпера журналистка Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0. Кемпер провёл на льду 31.30 и отразил все девять бросков.
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