КХЛ объявила имена лучших хоккеистов сентября

Стали известны лучшие игроки сентября — первого месяца Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, сообщается на официальном сайте лиги.

Лучшим вратарём во второй раз в карьере признан Илья Коновалов («Динамо» Москва), одержавший шесть побед в девять матчах и ещё одну победу в серии бросков. По воротам Коновалова было нанесено 237 бросков (26,3 в среднем за встречу), из которых он отразил 94,51%. Коэффициент надёжности составил 1.44. В матчах с «Витязем» и «Ак Барсом» Коновалов сыграл на ноль. В первый раз он признавался лучшим по итогам месяца в январе 2019 года в составе «Локомотива».



Лучшим защитником впервые в карьере признан Александр Никишин (СКА), набравший 9 (2+7) очков в 12 матчах месяца. Никишин завершил лишь один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». На его счету 17 силовых приёмов, 16 блокированных бросков и три отбора шайбы. Среднее игровое время составило 20 минут и 49 секунд.



Лучшим нападающим во второй раз в карьере признан Сергей Широков («Автомобилист»), набравший 17 (9+8) очков в 12 матчах месяца. Широков с девятью голами стал лучшим снайпером месяца, четыре гола стали победными для его команды. Во встрече со «Спартаком» Широков оформил хет-трик, став первым игроком, кто забил три шайбы в одном матче за четыре разные команды КХЛ. В первый раз Широков признавался лучшим игроком месяца в сентябре 2014 года в составе «Авангарда».



Лучшим новичком впервые в карьере признан Василий Атанасов («Торпедо»), набравший 6 (4+2) очков в 12 матчах сентября. На его счету также 18 бросков, 10 заблокированных бросков (лучший показатель среди нападающих-новичков), три отбора шайбы.