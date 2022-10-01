«Можно ожидать чего-то такого». Кейн объяснил силовой приём против одноклубника Макдэвида

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн высказался о моменте предсезонного матча Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз». В одном из эпизодов первого периода канадский форвард не заметил «зазевавшегося» партнёра — капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида — и, врезавшись в него, сбил лидера «Ойлерз» с ног.
«Я пытался уйти с дороги, но такое бывает. Первый матч предсезонки, можно ожидать чего-то такого. Наше звено не забило, но, наверное, это хороший знак. Надо сберечь парочку голов на сезон. Мы создавали моменты, играли в зоне атаки, одно наше звено создало шесть-семь стопроцентных моментов», — сказал после встречи Кейн.
Напомним, в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» закончился очередной предсезонный матч НХЛ, в котором местный «Эдмонтон» принимал «Калгари». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
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