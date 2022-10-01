Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь РС — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Можно ожидать чего-то такого». Кейн объяснил силовой приём против одноклубника Макдэвида

«Можно ожидать чего-то такого». Кейн объяснил силовой приём против одноклубника Макдэвида
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн высказался о моменте предсезонного матча Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз». В одном из эпизодов первого периода канадский форвард не заметил «зазевавшегося» партнёра — капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида — и, врезавшись в него, сбил лидера «Ойлерз» с ног.

«Я пытался уйти с дороги, но такое бывает. Первый матч предсезонки, можно ожидать чего-то такого. Наше звено не забило, но, наверное, это хороший знак. Надо сберечь парочку голов на сезон. Мы создавали моменты, играли в зоне атаки, одно наше звено создало шесть-семь стопроцентных моментов», — сказал после встречи Кейн.

Напомним, в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» закончился очередной предсезонный матч НХЛ, в котором местный «Эдмонтон» принимал «Калгари». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Новость по теме
Э. Кейн мощным силовым приёмом снёс своего одноклубника Макдэвида в предсезонном матче
«Моё сердце провалилось в подгузник». Суперзвезду НХЛ уничтожил силовым одноклубник! «Моё сердце провалилось в подгузник». Суперзвезду НХЛ уничтожил силовым одноклубник!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022