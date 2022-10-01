«Грандиозно». Главный тренер «Авангарда» высказался о возвращении команды в Омск

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о возвращении команды в Омск. Старт нового сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «ястребы» провели в гостях, омская команды сыграла 12 матчей. Омичи проиграли в шести встречах подряд, а в совокупности — в восьми из 12. Подопечные Рябыкина одержали победы лишь в четырёх матчах.

«Наконец-то вернулись в родные пенаты. Все волнуются перед первым матчем на новой арене, но для нас это дополнительные эмоции. Уже немного ориентируемся здесь, но ещё не все места посетили. Кристиан Ярош потерялся вот. Через какой вход заходить, не знал. Впечатляет атмосфера при выходе на тренерский мостик, а если представить, что будет, когда заполнятся трибуны… Грандиозно. Болельщик станет для нас шестым игроком и придаст нам сил после непростой выездной серии. Когда серия из 12 гостевых матчей закончилась, мы всей командой выдохнули. Я смотрел на ребят, по их лицам было видно, что им тяжело. Эмоций на последние матчи серии уже не хватало никаких. Тяжело постоянно так путешествовать, жить в гостиницах. Я прекрасно понимаю игроков. У меня однажды было так, что я пошёл в чужую комнату, так как перепутал номер с предыдущей гостиницей.



Я заказал ещё давным-давно 16 билетов для своих знакомых. Всё получил. Вчера хотел заказать дополнительную квоту, но не удалось. Думаю, будет аншлаг на стадионе. Вчера лёд на арене был хорошим, сегодня — не очень. Немного потеплело, лёд стал чуть хуже. Посмотрим, каким он будет уже во время матча», — приводит слова Рябыкина «РИА Новости Спорт».