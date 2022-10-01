Форвард «Локомотива» Иван Чехович рассказал, как его обманули в НХЛ

Нападающий «Локомотива» Иван Чехович рассказал о своих выступлениях в НХЛ. Российский форвард с 2018 по 2021 год выступал за «Сан-Хосе Шаркс» — с перерывом на сезон-2020/2021, когда хоккеист ушёл в аренду в «Торпедо». Большую часть времени Чехович провёл в АХЛ, выступая за фарм-клуб «акул» — «Сан-Хосе Барракуда».
«Расставание с «Сан-Хосе» получилось довольно грустным? Свой первый сезон в «Торпедо» я провёл в аренде, по окончании её вернулся в США. У меня были особые ожидания, представители «Сан-Хосе» говорили много красивых слов: «Давай, приезжай к нам, проведёшь пару матчей в АХЛ, и мы поднимем тебя в НХЛ». В результате матчей в АХЛ накопилось под двадцатку. Если сравнивать Американскую хоккейную лигу с КХЛ, то в нашей играть намного интереснее. Понимал, что руководство не видит меня в первой команде. Наверное, у них такой менталитет: говорить только хорошее.
Дебют в НХЛ? Вызов в главную команду стал неожиданным. У меня была запланирована тренировка с «Барракудами», только вышел на лёд, как мне сказали: «У тебя через час самолёт». А я вообще без понятия, что делать, что происходит. Тут же рванул в аэропорт, прибыл в расположение клуба. До последнего не понимал, буду ли играть. В результате меня поставили на матч с «Колорадо». И вот тогда я офигел. После матча уже просто не понимал: «Куда я попал, какая мне ещё НХЛ?» Потом сыграл ещё несколько матчей: пару раз с «Аризоной», ещё одну встречу провёл с «Вегасом». И вот за этот небольшой период показалось, будто в разных лигах поиграл», — приводит слова Чеховича «РИА Новости Спорт».
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