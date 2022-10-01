Игрок «Локомотива» о жизни в США: первое, что приходит в голову, — дорого. Большие налоги

Нападающий «Локомотива» Иван Чехович рассказал о жизни в США и Канаде в период выступления в Национальной хоккейной лиге. Российский форвард с 2018 по 2021 год принадлежал «Сан-Хосе Шаркс», большую часть времени проводя в фарм-клубе «акул» в АХЛ — «Сан-Хосе Барракуда». Кроме того, сезон-2020/2021 Чехович выступал в аренде в «Торпедо».
«Жизнь в Калифорнии — какая она? Первое, что приходит в голову, — дорого. Там большие налоги. Я не мог себе позволить в кафе лишний раз сходить, приходилось готовить еду дома. Жил в одной квартире с Данилом Юртайкиным, аренду делили пополам, но денег всё равно почти не оставалось. Ежемесячная аренда жилья в сумме стоила порядка трёх тысяч долларов. Но там крутая погода, океан близко. Узнавали ли меня местные? Нет. Гуляли с тем же Колей Кныжовым, который провёл за «Шаркс» целый сезон в НХЛ, но всё равно не узнавали.
Канадский период жизни? Три года прожил в Бэ-Комо — очень маленький город с населением порядка 20 тысяч человек. По факту делать там было нечего, из кафе только McDonald's. День сурка: приходишь на тренировку, готовишься, возвращаешься домой — и всё. При этом арена от дома находилась достаточно далеко, а так как машину не выдавали, то приходилось ждать кого-нибудь из команды, кто мог подвезти. Но у меня от того периода остались очень хорошие и приятные воспоминания.
Канада и Россия в плане хоккея, отношения к нему — небо и земля? Особую разницу я почувствовал в том, как внимательно там относятся к деталям и мелочам. Игрокам предоставлялись заказные клюшки, сколько хочешь пар коньков. И, конечно же, отмечал большой акцент на атаке. Например, в НХЛ и АХЛ работают над игрой в обороне. В лиге Квебека же про оборону ничего практически не говорили, только про атаку. Счёт в матче 8:7 или 9:10 — для них это нормальное явление», — приводит слова Чеховича «РИА Новости Спорт».
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