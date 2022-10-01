«Монреаль» продлил контракт с вратарём Алленом на два года

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль» продлил контракт с голкипером Джейком Алленом. Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

Зарплата 32-летнего хоккеиста будет составлять $ 3,85 млн в год.

В прошлом сезоне Аллен провёл в составе «Монреаля» 35 матчей, в которых в среднем пропускал 3,30 шайбы за игру и отражал 90,5 процента бросков.

Джейк перешёл в «Монреаль Канадиенс» 2 сентября 2020 года в обмен на драфт-пики.

Всего в НХЛ Аллен сыграл 353 матча, одержал 168 побед при 126 поражениях. В среднем за карьеру в НХЛ голкипер пропускал 2,60 шайбы за игру при 91,1 проценте отражённых бросков.

Голкипер был выбран «Сент-Луисом» на драфте 2008 года в первом раунде под общим 34-м номером.