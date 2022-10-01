«Монреаль» продлил контракт с вратарём Алленом на два года
Поделиться
Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль» продлил контракт с голкипером Джейком Алленом. Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.
Зарплата 32-летнего хоккеиста будет составлять $ 3,85 млн в год.
В прошлом сезоне Аллен провёл в составе «Монреаля» 35 матчей, в которых в среднем пропускал 3,30 шайбы за игру и отражал 90,5 процента бросков.
Джейк перешёл в «Монреаль Канадиенс» 2 сентября 2020 года в обмен на драфт-пики.
Всего в НХЛ Аллен сыграл 353 матча, одержал 168 побед при 126 поражениях. В среднем за карьеру в НХЛ голкипер пропускал 2,60 шайбы за игру при 91,1 проценте отражённых бросков.
Голкипер был выбран «Сент-Луисом» на драфте 2008 года в первом раунде под общим 34-м номером.
Комментарии
- 1 октября 2022
-
16:29
-
16:21
-
15:40
-
15:00
-
14:34
-
14:15
-
13:56
-
13:33
-
13:18
-
12:55
-
12:27
-
12:00
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
09:52
-
09:49
-
09:20
-
08:55
-
08:20
-
08:17
-
07:39
-
04:57
-
04:47
-
04:26
-
04:08
-
03:40
-
03:20
-
02:36
-
00:00
- 30 сентября 2022
-
23:50
-
23:37
-
23:25
-
23:10
Партнерский контент