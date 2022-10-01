Иван Чехович рассказал, были ли у него предложения от клубов НХЛ в межсезонье

Нападающий «Локомотива» Иван Чехович рассказал о возможном возвращении в НХЛ и том, были ли у него предложения от клубов НХЛ в межсезонье.

«Что насчёт планов вернуться в НХЛ? У меня контракт с «Локомотивом» рассчитан на ближайшие три года. На этот период даже не задумываюсь об НХЛ.

Естественно, было бы глупо, если бы я сказал, что не хочу туда. Каждый хочет туда попасть, чего-нибудь добиться. Но, повторюсь, у меня контракт с «Локо», не рассматриваю иные варианты. Мне будет полезно ближайшие три года провести здесь.

Были ли в межсезонье предложения от менеджеров клубов НХЛ? Мой агент спрашивал у меня, какие варианты будем рассматривать. Я сказал, что хочу поиграть в России. В НХЛ, откровенно говоря, во мне пока никто не заинтересован. Ехать туда и опять попасть на двусторонний контракт, чтобы играть в АХЛ, не хочу», – сказал форвард «Локомотива» в интервью «РИА Новости Спорт».