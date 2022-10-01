Алоиз Гадамчик высказался об участии россиян в вынесенных матчах НХЛ в Праге

Президент Чешской хоккейной ассоциации Алоиз Гадамчик поделился мнением об участии россиян в вынесенных матчах НХЛ в Праге.
«Если мы скажем: давайте отменим матчи, я бы это понял, но сказать команде, что мы кого-то не допустим — этим фактически нарушим психологию ребят в будущем», — приводит слова Гадамчика чешский sport.cz.
Напомним, ранее легендарный вратарь Доминик Гашек направил руководителям НХЛ письмо, в котором выступил против участия российских игроков в матчах между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» в Праге. Иностранные одноклубники российских игроков поддержали своих коллег.
Это касается в общей сложности восьми россиян, которые выступают за «акул» и «хищников». В составе «Нэшвилла» это вратарь Ярослав Аскаров, нападающие Яков Тренин и Егор Афанасьев. В составе «Сан-Хосе» пять игроков с российским паспортом: защитник Артемий Князев и нападающие Александр Барабанов, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников.
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