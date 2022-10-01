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Защитник «Сибири» Мёрфи стал автором первого гола на новой арене в Омске в рамках КХЛ

Защитник «Сибири» Мёрфи стал автором первого гола на новой арене в Омске в рамках КХЛ
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В эти минуты проходит матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Омский «Авангард» принимает на новой «G-Drive Арене» новосибирскую «Сибирь». Идёт первый период.

Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи стал автором первой заброшенной шайбы на новой арене омского «Авангарда» в официальном матче КХЛ. Канадец забил гол на 11-й минуте первого периода в большинстве после удаления нападающего «ястребов» Владимира Ткачёва.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После 12 сыгранных матчей омский «Авангард» с девятью набранными баллами находится на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» после 13 игр набрала 16 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице Востока.

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