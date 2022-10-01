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Нападающий «Ак Барса» Галиев впервые в сезоне не попал в заявку на матч

Нападающий «Ак Барса» Галиев впервые в сезоне не попал в заявку на матч
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Стал известен состав «Ак Барса» на матч Фонбет регулярного Чемпионата КХЛ с «Амуром». Матч пройдёт сегодня в 18:00 мск.

Впервые в сезоне в состав не попал нападающий Станислав Галиев, сообщает официальный телеграм-канал казанцев. До сегодняшнего матча он играл в каждой встрече. Место Галиева во втором звене занял Данис Зарипов, который сыграет в тройке с Кириллом Семёновым и Александром Радуловым.

Также в состав вернулся защитник Максим Чудинов. Он сыграет в паре с Василием Токрановым.

Полностью состав казанцев на матч выглядит следующим образом:

Фото: https://www.ak-bars.ru/

«Ак Барс», который провёл 11 матчей, занимает четвёртое место на Востоке. В активе казанской команды 15 очков. «Амур» – 10-й в Восточной конференции. У клуба из Хабаровска девять очков в 12 играх.

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