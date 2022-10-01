Председатель совета директоров «Авангарда» Крылов прокомментировал открытие новой арены

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал открытие новой арены, а также высказался об аншлагах в будущих матчах клуба.
«Болельщики не совсем довольны, что металлоконструкции закрывают им обзор? Работа ведётся, и мы в ближайшее время заменим эти полутораметровые заборы на стекло. И нашим болельщикам будет удобно смотреть матчи. Кроме того, у нас будет запланированное медиатабло. Просто возникли трудности с его доставкой. Но мы начнём его монтировать в ближайшее время.
Есть ли опасение, что на матчах «Авангарда» на такой арене не будет собираться аншлаг? Это связано с перекупщиками, которые раскупили билеты. Потому что мы сами продали все возможные билеты. А дальнейшее посещение зависит от комфорта на арене. Люди приходят, чтобы получить удовольствие не только от хоккея и времяпрепровождения, но и от игры команды. Если «Авангард» будет играть хорошо, у меня не возникнет сомнений, что мы будем собирать аншлаги», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 1 октября 2022
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