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Крылов рассказал, какими аренами вдохновлялся для проектирования нового стадиона в Омске

Крылов рассказал, какими аренами вдохновлялся для проектирования нового стадиона в Омске
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о том, какими спортивными сооружениями вдохновлялся перед началом проектирования нового стадиона в Омске.

«Я был в Северной Америке перед тем, как мы начали проектировать эту арену. Дворец в Лас‑Вегасе являлся тем идеалом, который можно представить с точки зрения хоккея. Да, арена в Монреале ещё круче. Но она на 22 тысячи зрителей и интегрирована в бизнес‑квартал. А вот такая, настоящая — это «Ти-Мобайл Арена» в Вегасе.

А если мы говорим о трансформации и многофункциональности, то, конечно, арена в Берлине тоже являлась для нас хорошим примером при проектировании», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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