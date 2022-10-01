В Минске установили рекорд посещаемости текущего сезона КХЛ
Поделиться
В эти минуты в Минске в рамках Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» принимает питерский СКА. Идёт второй период, счёт 4:1 в пользу армейцев.
На матче в Минске присутствуют 15 005 зрителей, что является рекордом посещаемости текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Общая вместимость «Минск-Арены» составляет 15 266 человек.
Следующий матч СКА проведёт на выезде с ЦСКА 3 октября в 19:30 мск. Минское «Динамо» отправится на выезд к «Торпедо» 3 октября в 19:00 мск.
Питерские армейцы после 12 матчей занимают первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 23 очка в своём активе. Минское «Динамо» набрало 14 очков после 12 матчей и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Запада.
Комментарии
- 1 октября 2022
-
19:41
-
19:38
-
19:35
-
19:28
-
19:06
-
18:57
-
18:50
-
18:39
-
18:20
-
18:13
-
17:54
-
17:43
-
17:36
-
17:11
-
16:59
-
16:29
-
16:21
-
15:40
-
15:00
-
14:34
-
14:15
-
13:56
-
13:33
-
13:18
-
12:55
-
12:27
-
12:00
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
09:52
-
09:49
-
09:20
-
08:55
Партнерский контент