В Минске установили рекорд посещаемости текущего сезона КХЛ

В эти минуты в Минске в рамках Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» принимает питерский СКА. Идёт второй период, счёт 4:1 в пользу армейцев.

На матче в Минске присутствуют 15 005 зрителей, что является рекордом посещаемости текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Общая вместимость «Минск-Арены» составляет 15 266 человек.

Следующий матч СКА проведёт на выезде с ЦСКА 3 октября в 19:30 мск. Минское «Динамо» отправится на выезд к «Торпедо» 3 октября в 19:00 мск.

Питерские армейцы после 12 матчей занимают первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 23 очка в своём активе. Минское «Динамо» набрало 14 очков после 12 матчей и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Запада.