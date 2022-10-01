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Александр Крылов: арена станет культурным центром города

Александр Крылов: арена станет культурным центром города
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Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов рассказал об открытии новой арены.

«Сегодня исторический момент для омского хоккея. Нам удалось сделать, казалось бы, невозможное: мы построили одну из лучших арен в России. Мы сделали это всего за два года и, как обещали, вернули «ястребов» домой. «G-Drive Арена» станет не только символом хоккейных побед, но и культурным центром города, где каждый омич найдёт для себя свой интерес. Уверен, сегодня мы все вместе начинаем новую главу в истории «Авангарда» и всего города!» — цитирует слова Крылова пресс-служба ПАО «Газпром нефть».

Напомним, сегодня состоялось открытие нового стадиона «G-Drive Арена». «Авангард» впервые за четыре года сыграл домашний матч в Омске.

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