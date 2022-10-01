«Авангард» на новой арене в Омске одержал волевую победу в матче с «Сибирью»

В Омске на новом стадионе «G-Drive Арена» состоялся первый за четыре года домашний матч «Авангарда». Омичи принимали новосибирскую «Сибирь» и одержали победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

В первом периоде на 11-й минуте первую шайбу на новой арене в рамках КХЛ забросил защитник гостей Тревор Мёрфи с передач Валентина Пьянова и Владимира Бутузова.

На последней минуте второго периода защитник омичей Алексей Береглазов с передачи Арсения Грицюка в большинстве сделал счёт равным.

На 10-й минуте третьего периода американский нападающий «Авангарда» Рид Буше с передач Кристиана Яроша и Сергея Толчинского забросил победную шайбу.

Следующий матч «Авангард» проведёт на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым» 4 октября в 17:00 мск. «Сибирь» примет дома «Локомотив» 4 октября в 15:30 мск.