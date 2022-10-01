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«Авангард» опубликовал цифры посещаемости первого домашнего матча на новой арене

«Авангард» опубликовал цифры посещаемости первого домашнего матча на новой арене
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В Омске на новом стадионе «G-Drive Арена» состоялся первый за четыре года домашний матч «Авангарда» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Омичи принимали новосибирскую «Сибирь» и одержали победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

На матч-открытие пришли 11 767 зрителей, сообщает официальный сайт омского «Авангарда».

После сегодняшней победы «Авангард» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков после 13 игр. Новосибирская «Сибирь» занимает третью строчку в турнирной таблице на Востоке, имея в своём активе 16 очков после 14 сыгранных матчей.

Следующий матч «Авангард» проведёт на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым» 4 октября в 17:00 мск. «Сибирь» примет дома «Локомотив» 4 октября в 15:30 мск.

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