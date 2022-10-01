Матвей Мичков сделал дубль в дебютном матче за клуб ВХЛ «СКА-Нева»
Поделиться
Матвей Мичков провёл дебютный матч за команду Высшей хоккейной лиги. «СКА-Нева» дома обыграла хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» со счётом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0).
Дублем в третьем периоде отметился форвард «СКА-Нева» Мичков.
После этой победы «СКА-Нева» занимает 13-е место в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги, набрав 10 очков после восьми матчей. ХК «Рязань-ВДВ» занимает предпоследнюю, 25-ю позицию в турнирной таблице ВХЛ.
Следующий матч «СКА-Нева» проведёт дома с «Химиком» 3 октября в 19:00 мск. ХК «Рязань-ВДВ» отправится на выезд к питерскому «Динамо» 3 октября в 19:00 мск.
Матвей Мичков попал в рейтинг лучших молодых игроков для драфта НХЛ — 2023 от главы скаутского отдела TSN Крэйга Баттона, а также от инсайдера TSN Боба Маккензи.
Новость по темеМичков — второй в рейтинге лучших молодых игроков для драфта НХЛ 2023 года от Маккензи
Комментарии
- 1 октября 2022
-
19:44
-
19:41
-
19:38
-
19:35
-
19:28
-
19:06
-
18:57
-
18:50
-
18:39
-
18:20
-
18:13
-
17:54
-
17:43
-
17:36
-
17:11
-
16:59
-
16:29
-
16:21
-
15:40
-
15:00
-
14:34
-
14:15
-
13:56
-
13:33
-
13:18
-
12:55
-
12:27
-
12:00
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
09:52
-
09:49
-
09:20
Партнерский контент