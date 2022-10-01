Матвей Мичков сделал дубль в дебютном матче за клуб ВХЛ «СКА-Нева»

Матвей Мичков провёл дебютный матч за команду Высшей хоккейной лиги. «СКА-Нева» дома обыграла хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» со счётом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0).

Дублем в третьем периоде отметился форвард «СКА-Нева» Мичков.

После этой победы «СКА-Нева» занимает 13-е место в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги, набрав 10 очков после восьми матчей. ХК «Рязань-ВДВ» занимает предпоследнюю, 25-ю позицию в турнирной таблице ВХЛ.

Следующий матч «СКА-Нева» проведёт дома с «Химиком» 3 октября в 19:00 мск. ХК «Рязань-ВДВ» отправится на выезд к питерскому «Динамо» 3 октября в 19:00 мск.

Матвей Мичков попал в рейтинг лучших молодых игроков для драфта НХЛ — 2023 от главы скаутского отдела TSN Крэйга Баттона, а также от инсайдера TSN Боба Маккензи.