«Здесь одновременно очень уютно и современно». Форвард «Авангарда» Бродхёрст о новой арене
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Американский нападающий «Авангарда» Алекс Бродхёрст прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (2:1).
«У меня только самые приятные впечатления от первой игры на новой арене. Здесь одновременно очень уютно и современно. Большое спасибо нашим болельщикам, которые в течение всего матча гнали нас вперёд.
Почему матч получился настолько сложным? У них отличная команда, хорошее взаимодействие между игроками, поэтому было сложно ожидать другого. Они много нагружали нас, держали под давлением, но мы очень рады победе», — сказал Бродхёрст в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Следующий матч «Авангард» проведёт на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым» 4 октября в 17:00 мск. «Сибирь» примет дома «Локомотив» 4 октября в 15:30 мск.
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