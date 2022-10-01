Мартемьянов — о поражении от «Авангарда»: всё-таки силы у «Сибири» не бесконечны

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (1:2).
«Боевой матч, по накалу игра была очень приличная. По самоотдаче, по работе к парням претензий нет, всё-таки силы не бесконечны, не хватило их, чтобы переломить игру. Всё-таки четвёртый матч на выезде. И в очередной раз нас подвели удаления.
Не было мысли сегодня поставить Костина, всё было в соответствии с планом. К вратарю никаких вопросов. Ключевой момент? Удаления, как я уже сказал. В таком напряжённом матче нельзя оставлять столько раз команду вчетвером.
Арена в Омске очень уютная, мне понравилась. Трибуны так интересно стоят, вертикально. В подтрибунных помещениях всё на высоком уровне. Скажу без какой-то лести, что всё очень здорово», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 1 октября 2022
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