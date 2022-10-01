Главный тренер «Авангарда» назвал два ключевых момента в победном матче с «Сибирью»

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал победный матч с «Сибирью» (2:1).
«Чувствовалась нервозность у ребят. Слава богу, что сравняли, затем владели инициативой. В третьем периоде сыграли здорово. У нас хорошее большинство, мы идём в лидерах КХЛ по этому показателю, так что очень довольны этим компонентом.
У Бродхёрста 72% выигранных вбрасываний? Будем откровенны, «Сибирь» не та команда, которая хороша в этом компоненте. Так что у нас у центральных форвардов сегодня было много шансов.
У нас всё в порядке с легионерами, мы разговаривали с ними, они не собираются никуда уезжать. Настрой на Уфу боевой, нам уже некуда отступать.
Ткачёв сегодня намного лучше и сам двигался, и шайбу двигал. Я Вове всегда говорю, что быстрый хоккей – это когда шайба быстро ходит. Достаточно быстро увидели положение вне игры при второй шайбе «Сибири», спасибо нашим видеотренерам. Это ключевой момент матча, а также сейв Демченко в третьем периоде.
Гуляев адаптируется потихоньку, но ему нужно время и добавить в физической форме. Прогресс Береглазова в плане результативности? Получается так, что Береглазову сейчас выпала другая роль, дали ему больше времени в большинстве, плюс просили больше бросать. Отсюда и результат. Стас Галимов только недавно начал тренироваться с командой, ему нужно набрать форму после травмы», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 1 октября 2022
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