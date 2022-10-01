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Форвард «Сибири»: мы не смотрим на соперника, без разницы — ЦСКА, «Авангард» или «Детройт»

Форвард «Сибири»: мы не смотрим на соперника, без разницы — ЦСКА, «Авангард» или «Детройт»
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Форвард «Сибири» Дмитрий Овчинников прокомментировал новую арену в Омске и проигранный матч с «Авангардом» (1:2).

«Отличная арена. Атмосфера просто бомба. Что сказать — сибирское дерби. И наши красавчики – приехали. Перед игрой даже слышно было, перекрикивали. Надеюсь, у нас ещё будет лучше.

Мы особо не смотрели на игру «Авангарда». У нас есть свой план на игру. У нас есть свой тренерский штаб, и мы старались играть в наш хоккей, который приносит нам результат.

Получили ли заряд уверенности после победы над ЦСКА? Мы сейчас стараемся активно играть. Нам тренерский штаб говорит, и, если есть возможность, мы садимся на соперника. Мы играем в свою игру, не смотрим на соперника. ЦСКА, «Авангард» или «Детройт» – вообще без разницы», – передаёт слова Овчинникова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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