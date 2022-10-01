Защитник «Авангарда» рассказал про эмоции от первой шайбы команды на новой арене в Омске

Защитник «Авангарда» Алексей Береглазов рассказал об эмоциях после победы в матче с «Сибирью» (2:1).
«Немного переживали сегодня в первых сменах, но затем вкатились. Ощущения крутые от первой шайбы на новой арене, но это всё в копилку, всё для общей победы. Нам очки нужны как воздух, ситуация непростая в таблице. Всё это вкупе даёт настрой.
О каких-то суевериях старались не думать, просто выходить в каждой смене и работать. Поддержка болельщиков? Конечно, она здесь максимальная. Но у нас и в поездке в каждом городе были наши фанаты», — передаёт слова Береглазова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Следующий матч «Авангард» проведёт на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым» 4 октября в 17:00 мск. «Сибирь» примет дома «Локомотив» 4 октября в 15:30 мск.
- 1 октября 2022
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