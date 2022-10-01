Р. Ротенберг: СКА должен всегда играть с позиции силы

Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (5:1).

«Рады, что смогли показать яркий хоккей, забить много голов. Сегодня допустили одну ошибку, но в этом моменте пытались обмануть хоккей, крайние убежали. Разберём эту ошибку, всё проанализируем.

Не все ошибки минского «Динамо» превратили в голы. У нас было много моментов, нам ещё предстоит поработать над реализацией. Нам важно ответственно относиться к каждому игровому эпизоду. Здесь где-то сработало пальтишко из колючей проволоки. Важно, что мы добавляем и команда реагирует на ту работу, которую мы проделали после «Адмирала». Хорошая реализация, но есть над чем работать. Сегодня было тяжёлое начало. Канадский тренер, поэтому ожидали такого канадского начала со стороны «Динамо». Выдержали натиск, допустили одну ошибку. Были и другие ошибки, над которыми предстоит работать.

Постоянно ищем оптимальные сочетания. Это креативный подход. Сегодня вышли этим составом, на сегодняшний день он для нас оптимальный. Дальше посмотрим, будем анализировать, какой состав выйдет в Москве.

В первом перерыве акцентировали внимание на то, чтобы увеличить командную скорость, добавить в силовой борьбе. Это наши козыри, мы должны всегда играть с позиции силы. Попросили ребят вернуться к своей игре – ребята хорошо отреагировали», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.