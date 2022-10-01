Ротенберг: играть при 15 тыс. — праздник хоккея. Надеемся, в Москве тоже будет аншлаг

Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг рассказал об атмосфере в победном матче с минским «Динамо» (5:1).

«Замечательно играть на стадионе, где 15 тыс. болельщиков, это праздник хоккея. Думаю, мы сегодня никого не подвели, забили много голов. Наши ребята молодцы, работаем дальше. Надеемся, в Москве тоже будет аншлаг. При аншлаге играть очень приятно», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Питерские армейцы после 13 матчей занимают первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 25 очков в своём активе. Минское «Динамо» с 14 набранными баллами после 13 матчей занимает седьмую строчку в турнирной таблице Запада.



Следующий матч СКА проведёт на выезде с ЦСКА 3 октября в 19:30 мск. Минское «Динамо» отправится на выезд к «Торпедо» 3 октября в 19:00 мск.