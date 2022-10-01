«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Амур» в овертайме

В Казани состоялся матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Ак Барс» принимал хабаровский «Амур». Победу со счётом 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0) одержала команда «Ак Барс».
В первом периоде команды счёт не открыли.
На второй минуте второго периода счёт открыл форвард гостей Александр Шаров с передач Виктора Комарова и Яниса Калниньша. На пятой минуте второго периода вторую шайбу хабаровчан забросил Павел Махановский. Через четыре минуты счёт сократил форвард «Ак Барса» Александр Радулов с передач Даниса Зарипова и Кирилла Семёнова.
На третьей минуте третьего периода счёт сравнял нападающий казанцев Никита Дыняк с передачи Михаила Глухова.
В овертайме победную шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий с передачи Александра Радулова.
Следующий матч «Ак Барс» проведёт дома с «Автомобилистом» 4 октября в 19:00 мск. «Амур» сыграет дома с ХК «Сочи» 6 октября в 12:00 мск.
- 1 октября 2022
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