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«Куньлунь» дома победил ЦСКА по буллитам, отыгравшись с 1:4

«Куньлунь» дома победил ЦСКА по буллитам, отыгравшись с 1:4
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В Мытищах в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» победил ЦСКА по буллитам 5:4 (0:1, 1:3, 3:0, 0:0, 1:0), отыгравшись со счёта 1:4.

В конце первого периода счёт открыл нападающий армейцев Сергей Плотников.

Во втором периоде на третьей минуте счёт удвоил форвард ЦСКА Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Максима Соркина. На девятой минуте второго периода первую шайбу своей команды забросил нападающий «Куньлунь Ред Стар» Бретт Поллок с передач Джейка Челиоса и Зака Лесли. Третий гол ЦСКА на 10-й минуте второго периода забил Прохор Полтапов с передач Данила Юртайкина и Владислава Провольнева. Четвёртую шайбу армейцев забросил Даррен Диц с передач Максима Соркина и Константина Окулова на 18-й минуте второго периода.

В третьем периоде на шестой минуте второй гол хозяев забил Девин Броссо с передач Брэндона Ипа и Паркера Фу. Через 10 минут сократил отставание до минимума нападающий «Куньлунь Ред Стар» Александр Перевалов с передачи Тая Шульца. За минуту до конца третьего периода с передачи Паркера Фу Александр Перевалов сделал дубль, сравняв счёт.

В овертайме команды голов не забили. По буллитам победу одержала команда «Куньлунь Ред Стар». Победный буллит на счету Александра Перевалова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2022, суббота. 18:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
5 : 4
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Плотников – 19:35 (5x5)   0:2 Каменев (Окулов, Соркин) – 22:53 (5x5)   1:2 Поллок (Челиос, Лесли) – 28:57 (5x5)   1:3 Полтапов (Юртайкин, Провольнев) – 29:19 (5x5)   1:4 Диц (Соркин, Окулов) – 37:38 (5x4)   2:4 Броссо (Ип, Фу) – 45:39 (5x5)   3:4 Перевалов (Шульц) – 55:30 (5x5)   4:4 Перевалов (Фу) – 59:01 (5x5)   5:4 Перевалов – 65:00 (ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч ЦСКА сыграет дома с питерским СКА 3 октября в 19:30 мск. «Куньлунь Ред Стар» примет московское «Динамо» 3 октября в 19:30 мск.

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