«Куньлунь» дома победил ЦСКА по буллитам, отыгравшись с 1:4

В Мытищах в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» победил ЦСКА по буллитам 5:4 (0:1, 1:3, 3:0, 0:0, 1:0), отыгравшись со счёта 1:4.

В конце первого периода счёт открыл нападающий армейцев Сергей Плотников.

Во втором периоде на третьей минуте счёт удвоил форвард ЦСКА Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Максима Соркина. На девятой минуте второго периода первую шайбу своей команды забросил нападающий «Куньлунь Ред Стар» Бретт Поллок с передач Джейка Челиоса и Зака Лесли. Третий гол ЦСКА на 10-й минуте второго периода забил Прохор Полтапов с передач Данила Юртайкина и Владислава Провольнева. Четвёртую шайбу армейцев забросил Даррен Диц с передач Максима Соркина и Константина Окулова на 18-й минуте второго периода.

В третьем периоде на шестой минуте второй гол хозяев забил Девин Броссо с передач Брэндона Ипа и Паркера Фу. Через 10 минут сократил отставание до минимума нападающий «Куньлунь Ред Стар» Александр Перевалов с передачи Тая Шульца. За минуту до конца третьего периода с передачи Паркера Фу Александр Перевалов сделал дубль, сравняв счёт.

В овертайме команды голов не забили. По буллитам победу одержала команда «Куньлунь Ред Стар». Победный буллит на счету Александра Перевалова.

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Следующий матч ЦСКА сыграет дома с питерским СКА 3 октября в 19:30 мск. «Куньлунь Ред Стар» примет московское «Динамо» 3 октября в 19:30 мск.