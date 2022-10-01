Епанчинцев: доволен настроем и реакцией на хорошего, мастеровитого соперника

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев подвёл итоги проигранного матча с казанским «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

«Думаю, зрителям понравился матч. С нашей стороны было совсем другое движение, нежели в предыдущих играх. Да, четвёртый матч на выезде, хотели завершить поездку на положительной ноте и вернуться домой с хорошим настроением. Думаю, в какой-то мере это у нас получилось. Был шанс забрать ещё одно очко, но исполнительское мастерство у соперника оказалось выше.

Всегда обидно проигрывать, даже в овертайме взяв одно очко. Доволен командой, её настроем и реакцией на хорошего, мастеровитого соперника. Неплохо сыграли в меньшинстве, зная мастерство казанских игроков. Где-то не дотерпели, были ошибки, но думаю, что можно эту игру занести нам в актив. У Ли и Йордана микротравмы, ждём их», — цитирует Епанчинцева официальный сайт КХЛ.