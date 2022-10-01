Вудкрофт — о четвёртом голе СКА: что тут сказать? Не буду ничего говорить

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче со СКА (1:5).

«Нам не повезло в начале игры – бросок заблокировали, соперник убежал один на один и забил. Но мне понравилось, как команда билась, чтобы вернуться в игру. Мы сильно провели остаток первого периода, мне казалось, мы в хорошей форме к первому перерыву. Поговорил с командой о том, чтобы все были готовы психологически, когда вернёмся на второй период, фокусировались на единоборствах и менялись с умом, чтобы не мы не застревали на льду в длинных сменах.

Но мы этого не сделали, соперник забил второй гол – подставление у ворот, мы недостаточно хорошо выталкивали соперника с пятачка. Третий гол – мы создали прекрасный шанс, чтобы сравнять счёт в контратаке. Создали его, но не воспользовались им. Это наша проблема в последнее время, и мы об этом говорим. Мы хорошо создаём моменты, но плохо их реализуем. Это наше проблемное место в последних четырёх матчах, мы мало забиваем. Четвёртый гол – ну что тут сказать? Не буду ничего говорить, но это был ключевой момент. В целом второй период мы провели плохо, мы не так должны играть второй период против топ-клуба. И мы заходили в этот период в хорошей форме, но с треском провалились. В третьем периоде мы создали хорошие моменты, но не реализовали их. Чувствовал, что ребята слишком торопятся, слишком сильно сжимают клюшки, плюс нам не везло. Такое бывает, думаю, дело в психологии. Что можно сказать – потеря в большинстве, шайба попала нашему игроку в конёк. В большинстве надо исполнять на высоком уровне, а мы этого не сделали. Это наша вина, и нам надо это исправлять.

Расстроен результатом и вторым периодом. Сейчас команда переживает непростые времена, и мы командой должны найти правильное решение, чтобы это исправить. Для меня это значит не паниковать, не терять уверенность в себе и то чувство, которое было у нас ещё неделю назад. Надо продолжать верить в себя и в свою игру. Чем больше пашешь, тем больше тебе сопутствует удача. Надо продолжать работать и слишком сильно не критиковать себя. Просто надо собраться и начать играть так, как мы можем. Мы знаем, что у нас хорошая команда», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.