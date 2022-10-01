Вудкрофт: в рейтинге самых красивых тренеров КХЛ я был бы ближе к концу

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче со СКА (1:5), а также поделился мыслями о том, какое место он бы занял в рейтинге самых красивых тренеров КХЛ.

«Заменил вратаря, потому что хотел встряхнуть команду. Мы убежали в контратаку, могли сравнивать счёт, но даже не нанесли броска по воротам и потеряли шайбу. Через 15 секунд шайба была уже в наших воротах, причём бросок был не самый сильный, с синей линии. Просто хотел разбудить команду.

Хоккей – игра ошибок, обычно побеждает тот, кто меньше ошибается. Мы продолжаем сами себе вредить. Это не соперник забивал какие-то волшебные голы, это индивидуальные ошибки. И эти индивиды должны это исправить, мы должны это исправить вместе с ними. Дело в стандартах и в том, чтобы быть готовым психологически, от этого идёт всё остальное. Иногда ментальная готовность игрока не на должном уровне. Дело не в физической способности, а в ментальных ошибках. Может, в усталости, надо проанализировать, но это неприемлемо.

Мой брат возглавил список самых красивых тренеров НХЛ? В КХЛ много красивых тренеров, думаю, в рейтинге КХЛ я был бы ближе к концу», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.