Данис Зарипов: наша расхлябанность и вальяжность приводит к таким ситуациям

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:2 ОТ) заявил, что у казанской команды не было недооценки, однако сказывалась вальяжность.

«Оцениваю игру как обычно. Это уже закономерность. Вроде смотришь турнирную таблицу, без каких-то оскорблений к «Амуру», то видишь, на какой строчке они идут. Всё равно в сознании это немного расслабляет. Думаешь, что выйдем, настроим игру.



В первом периоде соперника по всем моментам переиграли, моменты были. Но так оно и бывает: у соперника один-два момента – вынимай. Пришлось намного больше сил потратить, однако вытащили игру и забрали два очка.

Можно ли говорить о недооценке? Нет, они хорошая команда. Смотришь на таблицу, «Амур» – команда хорошая и шустрая. С нашей стороны какая-то расхлябанность и вальяжность приводит к таким ситуациям.

Невезение? В хоккее можно сваливать на везение или невезение. Но это хоккей, это круглая шайба, которая может отскочить, отлететь, куда-то залезть. Тем хоккей и интересен», – приводит слова Зарипова «БИЗНЕС Online».