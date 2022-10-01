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Форвард минского «Динамо» Соколов: шайба просто не шла в ворота СКА

Форвард минского «Динамо» Соколов: шайба просто не шла в ворота СКА
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Форвард минского «Динамо» Дмитрий Соколов после поражения от петербургского СКА (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его команда не смогла реализовать свои моменты.

«Удача была не на нашей стороне, шайба просто не шла в ворота СКА. Магия петербуржцев? Нет, ничего такого. У соперника залетало практически всё, а у нас были проблемы с реализацией моментов. Драка немного нас раззадорила, мы пошли вперёд, стали создавать ещё больше моментов. Сейчас стараемся настраиваться на следующую игру, нам предстоит вояж в Нижний Новгород к «Торпедо». Нет времени расстраиваться и грустить. Пока ещё ничего страшного не случилось», — приводит слова Соколова Betonmobile.

Минское «Динамо» с 14 набранными баллами после 13 матчей занимает седьмую строчку в турнирной таблице Запада.

Минчане отправятся на выезд к «Торпедо» 3 октября в 19:00 мск.

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