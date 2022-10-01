Андрей Свечников признан третьей звездой матча «Каролина» — «Флорида»

1 октября на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в американском городе Роли состоялся предсезонный матч, в котором «Каролина» принимала на своём льду «Флориду». Со счётом 4:3 (2:0, 1:3, 1:0) победу одержали «ураганы».

Третьей звездой матча был признан российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Форвард забил гол и отдал результативную передачу.

Второй звездой матча был признан чешский игрок Мартин Нечас. На его счету один гол и одна результативная передача.

Первой звездой матча был признан новичок «ураганов» Брент Бёрнс. В сегодняшней встрече он отметился дублем и нанёс четыре броска по воротам.

Следующий предсезонный матч «Каролина» проведёт с «Коламбусом» в ночь на 4 октября (2:00 мск).