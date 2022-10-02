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Кожевников: Воробьёв делает свою работу в «Металлурге» так, как и должен делать

Кожевников: Воробьёв делает свою работу в «Металлурге» так, как и должен делать
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о работе Ильи Воробьёва в магнитогорском «Металлурге».

«Металлург» идёт своим путём, эта команда всегда боролась и будет бороться за высокие места в чемпионате. Здесь даже не о чем спорить. Работа главного тренера Ильи Воробьёва? Он делает свою работу в «Металлурге» так, как и должен делать. У нас что, много тренеров уровня Воробьёва? О чём тут говорить? Здесь вообще не может быть никаких вопросов, это один из фаворитов сезона, надо только в защите игру подтянуть, нельзя так много пропускать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Металлург» выдал семиматчевую победную серию в Фонбет Чемпионате КХЛ, однако 30 сентября она прервалась в игре с нижнекамским «Нефтехимиком» – 5:6 (1:1, 1:2, 3:3).

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