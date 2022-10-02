«Автомобилист» перевёл в список травмированных нападающего Стефана Да Косту
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Клуб Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский «Автомобилист» перевёл в список травмированных французского нападающего Стефана Да Косту.
33-летний форвард в текущем сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ провёл 12 матчей и набрал 17 очков — забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач. Форвард делит первое место в списке бомбардиров лиги с двумя своими одноклубниками – нападающими Сергеем Широковым и Бруксом Мэйсеком.
Всего в КХЛ француз провёл 377 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 323 очка — забил 148 голов и отдал 175 результативных передач. В плей-офф на счету нападающего 63 проведённые встречи, в которых он набрал 40 очков — забил 20 голов и отдал 20 результативных передач.
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