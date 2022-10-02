Автор хет-трика в ворота «Вегаса» российский нападающий «Сан-Хосе» Гущин отправлен в АХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Данил Гущин переведён из основного состава в фарм-клуб АХЛ «Сан-Хосе Барракуда». Россиянин не был включен в состав «Шаркс» для поездки в Европу на матчи в рамках NHL Global Series. Об этом сообщает официальный сайт «акул».



Напомним, в предсезонном матче с «Вегасом» 20-летний нападающий оформил хет-трик. Всего за два предсезонных матча форвард набрал пять очков — забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу.



Кроме того, в состав «Барракуды» отправлен российский защитник Артемий Князев. Ещё один россиянин – защитник Артём Гурьев – отправлен в клуб юниорской лиги Онтарио «Питерборо».

Таким образом, в заявку команды на первые матчи сезона НХЛ с «Нэшвиллом», которые пройдут в Праге, из российских игроков попал лишь Евгений Свечников. Александр Барабанов и Николай Кныжов находятся в списке травмированных.