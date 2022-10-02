Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Автор хет-трика в ворота «Вегаса» российский нападающий «Сан-Хосе» Гущин отправлен в АХЛ

Автор хет-трика в ворота «Вегаса» российский нападающий «Сан-Хосе» Гущин отправлен в АХЛ
Комментарии

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Данил Гущин переведён из основного состава в фарм-клуб АХЛ «Сан-Хосе Барракуда». Россиянин не был включен в состав «Шаркс» для поездки в Европу на матчи в рамках NHL Global Series. Об этом сообщает официальный сайт «акул».

Напомним, в предсезонном матче с «Вегасом» 20-летний нападающий оформил хет-трик. Всего за два предсезонных матча форвард набрал пять очков — забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу.

Кроме того, в состав «Барракуды» отправлен российский защитник Артемий Князев. Ещё один россиянин – защитник Артём Гурьев – отправлен в клуб юниорской лиги Онтарио «Питерборо».

Таким образом, в заявку команды на первые матчи сезона НХЛ с «Нэшвиллом», которые пройдут в Праге, из российских игроков попал лишь Евгений Свечников. Александр Барабанов и Николай Кныжов находятся в списке травмированных.

Первый русский хет-трик предсезонки НХЛ! Гущин готов ехать в Чехию злить Гашека Первый русский хет-трик предсезонки НХЛ! Гущин готов ехать в Чехию злить Гашека
Новость по теме
Fear The Fin — о хет-трике Гущина: тёмная лошадка, делающая заявку на место в «Сан-Хосе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022