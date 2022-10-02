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Форвард московского «Динамо» надеялся на помощь Федерации хоккея Швеции в выезде из России

Форвард московского «Динамо» надеялся на помощь Федерации хоккея Швеции в выезде из России
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Шведский нападающий московского «Динамо» Якоб Лилья высказался об игре в России. Форвард ранее заявлял о желании разорвать контракт с бело-голубыми, однако остался в клубе, поскольку у него не было средств для расторжения соглашения.

Позже в Федерации хоккея Швеции объявили, что не будут вызывать в национальную сборную игроков из КХЛ.

«Какое-то время ходили разговоры о том, что в Федерации хоккея Швеции помогут. Но затем от них не поступило ни весточки. Они сказали в каком-то интервью, которое я читал, что эти вопросы должны решать сами игроки и агенты», — приводит слова Лильи Expressen.

В нынешнем сезоне 29-летний шведский нападающий принял участие в шести матчах КХЛ, в которых набрал четыре (3+1) очка.

Подробнее о ситуации читайте в нашем материале:

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