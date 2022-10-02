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В Международной федерации хоккея ответили на вопрос о связях с Россией и КХЛ

В Международной федерации хоккея ответили на вопрос о связях с Россией и КХЛ
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Пресс-атташе Международной федерации хоккея Адам Стайсс ответил на вопрос о связях организации с Россией.

«Связана ли ИИХФ с КХЛ или Россией, как при Рене Фазеле, у которого были прочные взаимоотношения со страной и Владимиром Путиным? На сегодняшний день ИИХФ не имеет прямых связей с КХЛ. Все трансферные процедуры проходят через Федерацию хоккея России.

Какие сегодня связи между ИИХФ и КХЛ? Хотя сборные не допущены к участию в чемпионате мира по хоккею, национальные хоккейные федерации России и Беларуси остаются членами ИИХФ с правом голоса на конгрессе ИИХФ», — приводит слова Стайсса Expressen.

Отметим, что Международную федерацию хоккея неоднократно подозревали в связях с Россией, когда президентом ИИХФ был швейцарский специалист Рене Фазель. Сейчас организацию возглавляет француз Люк Тардиф.

Подробнее о ситуации читайте в нашем материале:

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