В Международной федерации хоккея ответили на вопрос о связях с Россией и КХЛ

Пресс-атташе Международной федерации хоккея Адам Стайсс ответил на вопрос о связях организации с Россией.



«Связана ли ИИХФ с КХЛ или Россией, как при Рене Фазеле, у которого были прочные взаимоотношения со страной и Владимиром Путиным? На сегодняшний день ИИХФ не имеет прямых связей с КХЛ. Все трансферные процедуры проходят через Федерацию хоккея России.



Какие сегодня связи между ИИХФ и КХЛ? Хотя сборные не допущены к участию в чемпионате мира по хоккею, национальные хоккейные федерации России и Беларуси остаются членами ИИХФ с правом голоса на конгрессе ИИХФ», — приводит слова Стайсса Expressen.



Отметим, что Международную федерацию хоккея неоднократно подозревали в связях с Россией, когда президентом ИИХФ был швейцарский специалист Рене Фазель. Сейчас организацию возглавляет француз Люк Тардиф.

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