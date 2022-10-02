В МИД Швеции призвали хоккеистов не ехать в Россию

В министерстве иностранных дел Швеции призвали хоккеистов не ехать в Россию. Тем не менее организация не давала указаний покинуть страну тем хоккеистам, которые уже в ней играют. Об этом было сказано в заявлении пресс-службы МИД Швеции.



«Решение о рекомендациях основывается на общей оценке нескольких факторов. МИД находится в тесном контакте с посольством Швеции в Москве и генеральным консульством в Санкт-Петербурге и проводит постоянную оценку», — приводит текст сообщения Expressen.



Отметим, что ранее посольство США призвало своих граждан покинуть Россию. Позже с аналогичным заявлением выступили в министерстве иностранных дел Канады.



Отметим, что на данный момент в КХЛ играют шесть шведских хоккеистов: Якоб Лилья (московское «Динамо»), Адам Рейдеборн и Фредрик Классон (оба — ЦСКА), Юхан Маттсон («Автомобилист»), Робин Пресс («Северсталь»), Адам Альмквист («Трактор»).

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