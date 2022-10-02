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«Моя главная цель — это Кубок Стэнли». Шестёркин — о планах на новый сезон НХЛ

«Моя главная цель — это Кубок Стэнли». Шестёркин — о планах на новый сезон НХЛ
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Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о своих целях на ближайший сезон-2022/2023 НХЛ.

В прошлом сезоне Шестёркин был признан лучшим вратарём регулярного чемпионата, получив приз «Везина Трофи». Голкипер провёл в регулярке 53 матча, отразив 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,07.

«Всё, чего я хочу сейчас, — это Кубок Стэнли с «Рейнджерс». Если у меня будет шанс получить ещё одну «Везину», это хорошо, но наша цель — Кубок Стэнли, и неважно, что произойдёт на пути к трофею.

Прошлый сезон останется в прошлом. Сейчас мне нужно показать всем, что моё выступление в минувшем сезоне было неслучайным. Я просто хочу играть всё лучше и лучше», — приводит слова Шестёркина официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне «Нью-Йорк Рейнджерс» дошёл до полуфинала Кубка Стэнли, где в шести матчах уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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