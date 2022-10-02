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В ИИХФ объяснили, почему не приостановили контракты легионеров в КХЛ

В ИИХФ объяснили, почему не приостановили контракты легионеров в КХЛ
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Пресс-атташе Международной федерации хоккея Адам Стайсс объяснил разницу между футбольными и хоккейными контрактами. С весны ФИФА разрешила легионерам, играющим в России, покидать страну, несмотря на действующие соглашения. ИИХФ подобного решения не приняла.

«В чём принципиальная разница между футбольным контрактом и хоккейным контрактом? Я должен быть осторожен, когда захожу в эту местность, потому что я не юрист. Когда разговаривал с нашим генеральным юрисконсультом, она посмотрела на структуру ФИФА и то, что они сделали, а также проверила, что мы можем сделать. Это невозможно с юридической точки зрения, кроме того, ИИХФ берёт на себя расходы по контрактам и риск судебного процесса. Мы пришли к выводу, что это неразумно, потому что это соглашение между игроком и клубом», — приводит слова Стайсса Expressen.

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Теги Хоккей КХЛ ИИХФ •••

Заглавное фото: iihf.com

Источник: Expressen

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