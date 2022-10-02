«Эмоционально это легко». В Швеции объяснили, почему не могут помочь игрокам из КХЛ

Президент Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон объяснил, почему организация не может помочь игрокам, выступающим в Континентальной хоккейной лиге и желающим покинуть Россию. Ранее форвард московского «Динамо» Якоб Лилья рассказал, что ждал помощи шведской организации, но не получил её.
«Мы должны постоянно заниматься этим вопросом со стороны Федерации хоккея Швеции и хоккейного мира. Игроки, которые хотят уйти из КХЛ, должны иметь возможность это сделать, но существуют соглашения игроков, которые действуют между игроком и клубом в соответствии с российским законодательством. ИИХФ не может признать недействительными трудовые договоры. Это создало проблему.
Не было ли возможности временно приостановить контракты в связи с ситуацией, происходящей в Восточной Европе? Конечно, этот вопрос поднимался, но я и многие другие, конечно, чувствуем желание помочь игрокам, которые хотят расторгнуть свои контракты в КХЛ. Но иногда закон останавливает. Эмоционально и морально это легко — но не юридически», — приводит слова Ларссона Expressen.
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