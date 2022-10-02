«Забота о безопасности игроков». В ИИХФ высказались об отстранении сборной России

Пресс-атташе Международной федерации хоккея Адам Стайсс высказался об отстранении сборных России и Беларуси от международных соревнований.
«Совет директоров ИИХФ принял это решение, заботясь о безопасности и благополучии игроков, персонала, СМИ и зрителей, и это решение на сегодняшний день действует. ИИХФ будет следить за ситуацией в предстоящем сезоне, а статус участия стран будет рассмотрен во время ежегодного конгресса ИИХФ в мае 2023 года», — приводит слова Стайсса Expressen.
Напомним, 30 сентября по решению Конгресса ИИХФ в случае возвращения национальная, молодёжная и юниорская сборные России займут место в элитном дивизионе. Дата возвращения России и Беларуси на международную арену будет определена отдельно. Вопрос будет подниматься ежегодно перед очередным конгрессом ИИХФ, утверждающим состав участников чемпионатов мира на предстоящий сезон.
- 2 октября 2022
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