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«Забота о безопасности игроков». В ИИХФ высказались об отстранении сборной России

«Забота о безопасности игроков». В ИИХФ высказались об отстранении сборной России
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Пресс-атташе Международной федерации хоккея Адам Стайсс высказался об отстранении сборных России и Беларуси от международных соревнований.

«Совет директоров ИИХФ принял это решение, заботясь о безопасности и благополучии игроков, персонала, СМИ и зрителей, и это решение на сегодняшний день действует. ИИХФ будет следить за ситуацией в предстоящем сезоне, а статус участия стран будет рассмотрен во время ежегодного конгресса ИИХФ в мае 2023 года», — приводит слова Стайсса Expressen.

Напомним, 30 сентября по решению Конгресса ИИХФ в случае возвращения национальная, молодёжная и юниорская сборные России займут место в элитном дивизионе. Дата возвращения России и Беларуси на международную арену будет определена отдельно. Вопрос будет подниматься ежегодно перед очередным конгрессом ИИХФ, утверждающим состав участников чемпионатов мира на предстоящий сезон.

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