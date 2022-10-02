Белорусский форвард «Вашингтона» Протас: знаю, что катание — одно из моих проблемных мест

Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас рассказал, над каким компонентом своей игры он работал больше всего перед стартом тренировочного сбора клуба.
«C каждым сбором я получаю больше опыта через тренировки, предсезонные матчи. Сейчас, конечно, у меня больше уверенности. Я провёл прошлый сезон между НХЛ и АХЛ.
Да, я работал целое лето в спортзале. Я знаю, что катание – одно из моих проблемных мест, поэтому я работал над этим. Также провёл несколько дней тренировочного лагеря с тренером по катанию. После этого я начал работать над этим компонентом дома, дополнительно катался. Я пересылал видео с моих тренировок тренеру, и он объяснял мне, что я делаю хорошо и что плохо. Поэтому надеюсь, что тяжёлая работа окупится», — приводит слова нападающего официальный сайт клуба.
21-летний нападающий провёл четыре предсезонных матча, в которых набрал два (1+1) очка. В прошлом сезоне форвард принял участие в 33 матчах «Вашингтона» и набрал девять (3+6) очков.
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