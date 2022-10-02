Защитник «Далласа» Хейсканен: моя результативность на неплохом уровне, но хочется большего

Защитник клуба «Даллас Старз» Миро Хейсканен сказал, что хочет набирать больше очков и чаще принимать участие в атаках команды.

«Я много думал об этом. Хочу быть более креативным в зоне атаки и набирать больше очков. Это то, о чём я думаю уже пару лет. Моя прошлая результативность была на неплохом уровне, но мне хочется большего», – приводит слова защитника официальный сайт «Далласа».



В это межсезонье «Старз» покинул Йон Клингберг, традиционно выступавший в амплуа атакующего защитника.



В прошлом сезоне 23-летний игрок обороны набрал 36 (5+31) очков в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в НХЛ на счету Хейсканена 275 матчей, в которых он набрал 131 (33+98) очко. «Даллас» в плей-офф минувшего сезона уступил в первом раунде «Калгари» в семи матчах.