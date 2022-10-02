Защитник «Далласа» Хейсканен: моя результативность на неплохом уровне, но хочется большего

Защитник клуба «Даллас Старз» Миро Хейсканен сказал, что хочет набирать больше очков и чаще принимать участие в атаках команды.
«Я много думал об этом. Хочу быть более креативным в зоне атаки и набирать больше очков. Это то, о чём я думаю уже пару лет. Моя прошлая результативность была на неплохом уровне, но мне хочется большего», – приводит слова защитника официальный сайт «Далласа».
В это межсезонье «Старз» покинул Йон Клингберг, традиционно выступавший в амплуа атакующего защитника.
В прошлом сезоне 23-летний игрок обороны набрал 36 (5+31) очков в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в НХЛ на счету Хейсканена 275 матчей, в которых он набрал 131 (33+98) очко. «Даллас» в плей-офф минувшего сезона уступил в первом раунде «Калгари» в семи матчах.
- 2 октября 2022
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:33
-
13:00
-
12:39
-
12:00
-
11:57
-
11:22
-
11:00
-
10:36
-
09:39
-
09:20
-
08:34
-
08:19
-
07:30
-
05:35
-
04:32
- 1 октября 2022
-
23:45
-
23:32
-
23:27
-
23:20
-
22:56
-
22:37
-
22:29
-
22:03
-
21:58
-
21:52
-
21:48
-
21:40
-
21:29
-
21:21
-
21:13
-
21:08
-
21:00