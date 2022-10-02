Бабаев: «Барысу» нужен серьёзный нападающий, способный решить судьбу матча

Хоккейный агент Шуми Бабаев подвёл итоги первого месяца сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ в исполнении казахстанского «Барыса».

«Скажу честно, для меня победы «Барыса» неожиданностью не стали. У команды длительное время был другой тренер, со своим видением хоккея, и адаптация к новому главному тренеру, к его требованиям заняла предсезонку и начало чемпионата. Плюс Скабелка дал больше игрового времени тем, кому раньше не особо доверяли, и им тоже потребовалось время, чтобы войти в игровой ритм, почувствовать уверенность. Я вообще не считаю сентябрь определяющим месяцем для команд, которые рассчитывают на что-то серьёзное. В этот промежуток надо подчищать ошибки, доукомплектовываться, если обнаружились дыры в составе, в общем – вести работу над ошибками. А основные события в чемпионате развернутся в ноябре и декабре.

«Барысу» нужен ещё один серьёзный крайний нападающий, способный решать моменты, играть в большинстве. В данный момент некоторые хоккеисты на этой позиции выступают нестабильно, а сезон ведь длинный. То есть нужен тот, кто способен решить судьбу матча. Если же брать состав «Барыса» в целом, то, на мой взгляд, в остальном он уже укомплектован полностью.

На мой взгляд, Гудачек был подписан не только для того, чтобы помочь «Барысу» в чемпионате, но и для того, чтобы составить конкуренцию Никите Бояркину и заставить его прогрессировать. Я уже отмечал, что Бояркин каждой своей игрой доказывает, что способен стать основным вратарём «Барыса». А для Скабелки неважно, какой национальности вратарь, какая фамилия у него на спине, – кто будет в каждый конкретный момент лучше, кто это будет доказывать своей игрой и работой, тот и будет в воротах. Я всегда говорю: для того чтобы игроки росли, рядом нужны мастера, и это как раз тот случай», — цитирует агента BetOn.