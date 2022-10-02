«Трактор» за период матча с «Нефтехимиком» нанёс два броска в створ и проиграл отрезок 0:2

В данные минуты в Челябинске проходит матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимает нижнекамский «Нефтехимик». После второго периода счёт 2:0 в пользу гостей.

Примечательно, что во втором периоде хозяева нанесли всего два броска по воротам Эмиля Гарипова, бывшего вратаря челябинцев. Нижнекамцы ответили десятью попаданиями в створ ворот. Второй отрезок матча «Трактор» проиграл со счётом 0:2. Шайбы забросили Павел Порядин и Андрей Чивилёв.

Эта третья встреча между командами в сезоне. В предыдущих двух победу праздновали челябинцы со счётом 5:3 и 4:0. «Нефтехимик» после десятиматчевой серии поражений на старте чемпионата имеет две победы подряд. «Трактор» в предыдущем матче уступил всухую уфимскому «Салават Юлаеву» 0:3.