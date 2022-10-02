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«Трактор» за период матча с «Нефтехимиком» нанёс два броска в створ и проиграл отрезок 0:2

«Трактор» за период матча с «Нефтехимиком» нанёс два броска в створ и проиграл отрезок 0:2
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В данные минуты в Челябинске проходит матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимает нижнекамский «Нефтехимик». После второго периода счёт 2:0 в пользу гостей.

Примечательно, что во втором периоде хозяева нанесли всего два броска по воротам Эмиля Гарипова, бывшего вратаря челябинцев. Нижнекамцы ответили десятью попаданиями в створ ворот. Второй отрезок матча «Трактор» проиграл со счётом 0:2. Шайбы забросили Павел Порядин и Андрей Чивилёв.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Порядин (Камара, Леонтьев) – 36:01 (5x5)   0:2 Чивилёв (Белозёров, Назаров) – 37:43 (5x5)   1:2 Карпухин (Ткачёв) – 47:27 (5x5)

Эта третья встреча между командами в сезоне. В предыдущих двух победу праздновали челябинцы со счётом 5:3 и 4:0. «Нефтехимик» после десятиматчевой серии поражений на старте чемпионата имеет две победы подряд. «Трактор» в предыдущем матче уступил всухую уфимскому «Салават Юлаеву» 0:3.

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