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«Нефтехимик» одержал третью победу подряд, обыграв в гостях «Трактор»

«Нефтехимик» одержал третью победу подряд, обыграв в гостях «Трактор»
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор» состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Трактор» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Победу со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) одержали нижнекамцы.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

Во втором периоде на седьмой минуте счёт открыл форвард гостей Павел Порядин с передач Энтони Камара и Владислава Леонтьева. Менее чем через две минуты счёт удвоил нападающий «Нефтехимика» Андрей Чивилёв с передач Андрея Белозёрова и Михаила Назарова.

На восьмой минуте третьего периода первую шайбу хозяев в матче забросил Илья Карпухин с передачи Владимира Ткачёва.

Отметим, что эта победа стала для «Нефтехимика» третьей подряд. До этого нижнекамцы не побеждали ни разу с начала сезона-2022/2023.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Порядин (Камара, Леонтьев) – 36:01 (5x5)   0:2 Чивилёв (Белозёров, Назаров) – 37:43 (5x5)   1:2 Карпухин (Ткачёв) – 47:27 (5x5)

Следующий матч челябинский «Трактор» проведёт дома с магнитогорским «Металлургом» 4 октября в 17:00 мск. «Нефтехимик» отправится в гости к астанинскому «Барысу» 4 октября в 16:30 мск.

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