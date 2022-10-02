«Нефтехимик» одержал третью победу подряд, обыграв в гостях «Трактор»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор» состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Трактор» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Победу со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) одержали нижнекамцы.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

Во втором периоде на седьмой минуте счёт открыл форвард гостей Павел Порядин с передач Энтони Камара и Владислава Леонтьева. Менее чем через две минуты счёт удвоил нападающий «Нефтехимика» Андрей Чивилёв с передач Андрея Белозёрова и Михаила Назарова.

На восьмой минуте третьего периода первую шайбу хозяев в матче забросил Илья Карпухин с передачи Владимира Ткачёва.

Отметим, что эта победа стала для «Нефтехимика» третьей подряд. До этого нижнекамцы не побеждали ни разу с начала сезона-2022/2023.

Следующий матч челябинский «Трактор» проведёт дома с магнитогорским «Металлургом» 4 октября в 17:00 мск. «Нефтехимик» отправится в гости к астанинскому «Барысу» 4 октября в 16:30 мск.