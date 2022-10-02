Гимаев-мл.: Кудашову комфортно работать с такой командой

Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший высоко оценил игру московского «Динамо» на старте сезона.

«У москвичей получается достаточно ровный коллектив, в отличие от прошлого года, где были лидеры команды и игроки, которые достаточно серьёзно им уступали. Сейчас состав достаточно ровный. Считаю, что получилась удачная селекция в плане легионеров. «Динамо» удалось сохранить О'Делла, это один из ключевых игроков в команде. Кроме того, бело-голубым нужен был атакующий защитник, и у них здорово вписался Уил. Что касается атакующей игры, то в «Динамо» решили вернуться к модели, которая позволила им выиграть два Кубка Гагарина. Тогда у команды не было ярких лидеров. За счёт сплочённости и грамотных тактических действий динамовцам удалось выиграть трофей. Я думаю, что важным фактором является тренерский талант Алексея Кудашова. С такой командой ему работать комфортно.



В «Динамо» поменяли вратарскую линию, потому что в прошлом году динамовцы испытывали с ней определённые проблемы. На протяжении большей части сезона первым вратарём приходилось быть Александру Ерёменко, которому уже достаточно много лет. И это происходило не от хорошей жизни. А в этом году «Динамо» подписало двух отличных вратарей, которые здорово играют», — сказал Гимаев-младший в интервью «РБ Спорт».