Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов прокомментировал победный матч с «Автомобилистом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (4:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень хорошая и важная победа. Обыграли лидера конференции у них дома. Заблокировали 22 броска, самоотверженно боролись. Андрей Кареев вновь сыграл на ноль, отлично действовал. Отмечу наших болельщиков. В Екатеринбурге всегда шумно, отличная поддержка, но сегодня всю игру мы слышали наших фанатов.

За счёт чего удалось не пропустить в Екатеринбурге? Блокированные броски. Шишки и синяки у хоккеистов, они сейчас все со льдом. И отличная игра Андрея Кареева.

Как оценю игру Бочарова в начале сезона? Мы им довольны. Сегодня два гола забил. Думаю, что для него был принципиальный матч», — цитирует Козлова официальный сайт «Салавата Юлаева».